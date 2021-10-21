В Екатеринбурге в районе автовокзала пропала 70-летняя пенсионерка

Так женщина выглядела 30 лет назад. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 70-летнюю Валентину Николаевну Лимберг (Колясникову), которая вышла из дома еще 16 октября, и с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые короткие, серые глаза.

- Женщина проживает со своим мужем в районе автовокзала: перекресток Московская – Щорса. Пока муж спал, ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Ранее уже уходила. Тяжелая степень деменции, не сможет вспомнить где живет, не назовет свою фамилию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

На момент исчезновения была одета в серый утепленный плащ, темный свитер, черные штаны, красные кроссовки и красную шапку.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 и по единому телефону вызова экстренных служб «112».