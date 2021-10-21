В Нижнем Тагиле больше 40 километров тротуаров отремонтировано за два года

По площади больше всего проведено работ на улицах Ильича, Индустриальная и Карла Маркса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувшие два года отремонтировали больше 40 километров дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». За это время восстановлены проезжая часть и тротуары на 70 улицах. По площади больше всего проведено работ на улицах Ильича, Индустриальная и Карла Маркса.

- Ремонты тротуаров одна из приоритетных задач, которая находится на личном контроле главы города. По его поручению специалисты администрации стараются максимально быстро и эффективно реагировать на просьбы тагильчан о ремонте дорог для пешеходов, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также по сообщениям местного издания TagilCity.ru, пять дорог в Нижнем Тагиле будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено 606 миллионов рублей.