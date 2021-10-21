Уральца приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство собственной бабушки

Осужденный сам сообщил в экстренные службы об инциденте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбитском районе 20-летенго жителя одного из сел приговорили к девяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима за убийство собственной бабушки. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел ночью 11 ноября 2021 года. Осужденный пришел к бабушке в гости, которая жила в частном доме.

- Незадолго до данного происшествия он пришел домой в состоянии опьянения, в связи с чем у него возник конфликт с бабушкой, - говорится в сообщении.

В ходе ссоры молодой человек взял хозяйственный нож и убил им родственницу 1955 года рождения. Помимо этого, осужденный угрожал ножом брату, который находился в доме.

- После криминального инцидента молодой человек переоделся, собрал вещи, позвонил по телефону экстренной помощи, сообщил о жестокой расправе и скрылся. Впоследствии он был задержан, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

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