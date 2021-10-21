В Свердловской области перенесли обсуждение COVID-ограничений

Участие в брифинге должен был принять заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брифинг, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 должен был состояться 21 октября в 17:30, но его отменили и перенесли на неопределенный срок. Брифинг пройдёт в удалённом формате в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во ВКонтакте. - В связи с высокой загруженностью спикера брифинг, посвящённый мерам по противодействию COVID-19, предпринимаемым в Свердловской области, переносится, - сообщает оперштаб Свердловской области. Также в оперштабе сообщили, что время проведения брифинга будет объявлено отдельно. Участие в брифинге должен был принять заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Брифинг планировали провести в удалённом формате в режиме онлайн.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка