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Звезды21 октября 2021 14:36

Картины центра «Эрмитаж-Урал» украсили бумажные кофейные стаканчики

Продукцию будут предлагать в ресторанах Екатеринбурга
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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Кофе с "культурных стаканчиках" будут продавать до февраля 2022 года. Фото: ЕМИИ

Кофе с "культурных стаканчиках" будут продавать до февраля 2022 года. Фото: ЕМИИ

Картины центра «Эрмитаж-Урал» украсили бумажные кофейные стаканчики, которые будут продавать с 20 октября по 1 февраля в двух ресторанах Екатеринбурга.

Фото: ЕМИИ

Фото: ЕМИИ

В очередную часть проекта «Искусство на кофейных стаканчиках», организованном Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, попали полотна Франца Вернера фон Тамма «Домашние птицы», Луиджи Мольи «Вид Пантеона» или изображение с ящиков от кабинета с флорентийской мозаикой XVII – начало XVIII века.

Фото: ЕМИИ

Фото: ЕМИИ

На каждом стаканчике будет изображен QR-код, который позволит посмотреть информацию о картинах, и данные о покупке билетов по льготной цене во все три здания ЕМИИ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО.