Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле откроют только в 2022 году

Компания должна реконструировать 39,5 метров моста, проходящего над железной дорогой. Фото: сайт Гордумы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле дорожники отстают от графика. Мост на улице Циолковского планируют сдать только в последний день 2021 года, об этом сообщает на сайте Гордумы.

- Движение по обновленному мосту будет организовано по две полосы в каждом направлении плюс трамвайные пути и огражденные пешеходные дорожки, - говорится в сообщении.

Работы на мосту ведутся с апреля 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком выступает ООО «Уралстроймонтаж». Компания должна реконструировать 39,5 метров моста, проходящего над железной дорогой.

Стоимость работ составляет 632 миллиона рублей. Из них 600 миллионов рублей выделили из федерального бюджета, а 32 миллиона рублей – из местного.

Руководитель проекта Владимир Останин рассказал, что уже закончено 75% монолитных работ. На мосту уже проведена укладка коммуникаций и сделана ливневая канализация. Сейчас ведется засыпка подпорных стен. Дорожники работают на стройке в две смены по 50-60 человек.

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