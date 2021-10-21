Надира Мамедова, обвиненного в изготовлении метилового спирта, отправили в СИЗО на два месяца

Мамедов просит избрать ему более мягкую меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 21 октября 2021 года арестовал на два месяца 54-летнего Надира Мамедова. Его и ещё трех фигурантов обвиняют в хранении и изготовлении метиловый спирта, в результате отравления которым скончались 26 жителей Свердловской области.

- Суд учитывает, что Мамедов не судим, имеет ребенка. Тяжесть предъявленного обвинения является существенным основанием для скрытия от следствия. На данный момент установлены не все фигуранты уголовного дела. Мамедов не проживает по адресу прописки, - огласили в суде.

Суд постановил арестовать Надира Мамедова на срок 2 месяца по 15 декабря.

В свою очередь Мамедов просит избрать ему более мягкую меру пресечения и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Мамедова отправили под арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что по версии следствия, опасное вещество изготавливалось в двух СНТ Екатеринбурга. Реализацией занимался непосредственно Мамедов в своём павильоне на рынке Ботанический.

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