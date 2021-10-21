Уральский иммунолог назвала метотвод для прививки от коронавируса для детей

Вакцинация школьников в России начнется до конца 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный детский иммунолог Свердловской области Ирина Тузанкина назвала единственное противопоказание, позволяющее временно не ставить прививку от коронавируса детям и подросткам.

- В числе противопоказаний – активность воспалительного процесса. Здесь просто принимаются меры, чтобы снизилась активность, определяется лечение. И далее уже назначаются сроки дальнейшей вакцинации, - говорит Ирина Тузанкина. - Это единственное противопоказание, которое сегодня существует.

Отметим, что вакцинация школьников в России стартует до конца 2021 года.

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