Производителям метилового спирта, от которого скончались 26 человек, предъявили обвинение

Мужчина пожаловался на астму и необходимость кормить семью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 21 октября 2021 года четверым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении метанолом предъявили обвинение. По статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи настаивают на аресте всех обвиняемых. Первым начали избирать меру пресечения Надиру Мамедову.

- Настаиваю на заключении Мамедова под стражей. Следствие считает, что он может испугаться привлечения к уголовной ответственности и наказания, так как по данной статье предусмотрено наказание на длительный срок, - заявил следователь СК Матвей Воронцов.

Мужчине грозит длительный срок заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь Надир Мамедов попросил не отправлять его в СИЗО. Его адвокат отметил, что у обвиняемого есть 15-летняя дочь.

Сам Мамедов посетовал на сахарный диабет и астму. На иждивении у него двое детей, а у жены зарплата ниже МРОТ.

- От следствия скрыться не буду. Буду жить с семьей в общежитии. Я должен зарабатывать как за троих, - пояснил Мамедов.

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