На Урале прокуратура проводит проверку после повреждения самолета при посадке

На борту самолета находились командир воздушного судна и пилот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку после повреждения при посадке самолета, выполнявшего рейс с целью мониторинга пожарной обстановки в Алапаевском районе. Инцидент произошел 19 октября в 15:35 под Алапаевском.

- При заходе на посадку вблизи города Алапаевск у самолета АН-2 (эксплуатант ООО «АэроУрал») за 400 метров до взлетно-посадочной полосы произошел отказ силовой установки, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Судно получило повреждения в виде излома правого шасси и правого крыла. На борту самолета находились командир воздушного судна и пилот, пассажиры отсутствовали. Пострадавших нет.

Егоршинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также проверку начали в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.