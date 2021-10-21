Как защитить детей от коронавируса до вакцинации: отвечает главный детский иммунолог Свердловской области

Есть несколько правил. чтобы защитить подростков от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России детей и подростков до 18 лет пока не прививают от коронавируса, поэтому многие родители задаются вопросом: как защитить детей от коронавируса до вакцинации?

На этот вопрос отвечает главный детский иммунолог свердловского Минздрава, профессор, д.м.н. Ирина Тузанкина.

- Во-первых, не посещать массовые мероприятия. Нужно исключить посещение кружков, секций, зрелищных мероприятий на этот период. Во-вторых, максимально находиться в том кругу общения, в котором находится ребенок все время, - рассказывает Ирина Тузанкина.

По словам эксперта, если у ребенка есть хронические заболевания, нужно заняться стабилизацией состояния. Это противорецидивные мероприятия и поддерживающая терапия. Это должно быть постоянно, потому что, если организм с хронической патологией находится в дисбалансе, истощены иммунные механизмы, и полноценный ответ будет искажен.

- Нужны тренировочные мероприятия и режимы. В домашних условиях это физические упражнения, антистрессовый режим. Нужно научиться вместе с ребенком научиться адекватно реагировать, так как стресс блокирует механизмы защиты, как минимум, на месяц, - рассказывает главный детский иммунолог Свердловской области. - И, конечно же, полноценное питание по белкам, жирам и углеводам, а также микронутриентам -цинк, витамин Е, аскорбиновая кислота.

По словам академика Валерия Черешнева, в России детей и подростков начнут вакцинировать до конца 2021 года.

- Заканчиваются клинические испытания вакцины для детей на базе вакцины «Спутник V». Группа детей-добровольцев от 12 до 18 лет с согласия родителей прошли испытания. Доза создана, она будет несколько меньше, чем взрослая. Думаю, что с ноября и декабря начнут вакцинировать детей, - говорит Валерий Черешнев.

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