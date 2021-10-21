Академик УрО РАН: детей в России начнут вакцинировать в 2021 году

Школьников начнут прививать в ноябре или декабре 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России завершаются клинические испытания вакцины на базе «Спутник V» для детей и подростков от 12 до 18 лет. Об этом сообщил Президент российского научного общества иммунологов, научный руководитель иммунологии и физиологии Уральского отделения наук, академик Валерий Черешнев.

По словам ученого, вакцина уже проходит испытания на детях и подростках с согласия их родителей. Дозировка будет меньше, чем для взрослых людей.

- Заканчиваются клинические испытания вакцины для детей на базе вакцины «Спутник V». Группа детей-добровольцев от 12 до 18 лет с согласия родителей прошли испытания. Доза создана, она будет несколько меньше, чем взрослая. Думаю, что с ноября и декабря начнут вакцинировать детей, - говорит Валерий Черешнев.

Ранее академик заявил, что без вакцинации детей и подростков пандемию коронавируса в мире в целом, и в России в частности, победить не получится.

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