Главный детский иммунолог Свердловской области: детей придется вакцинировать

Нужно вакцинировать максимальное число граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей и подростков в ближайшем будущем придется вакцинировать от коронавируса, так как вирус постепенно омолаживается и школьники болеют все чаще. Об этом заявила главный детский иммунолог свердловского Минздрава, профессор, д.м.н. Ирина Тузанкина.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Свердловской области и в целом по стране очень сложная, а другой альтернативы сегодня для спасения от коронавируса нет.

- Что делать? Вакцинация. Потому что она уберегает от тяжелых форм. Если раньше невакцинированный человек мог погибнуть, то теперь, даже если он заболеет, то более легкими формами, это шанс для жизни, для спасения, - рассказывает Ирина Тузанкина.

Эксперт говорит, что многие дети уже сталкивались с вирусом в силу своей активности и широкого круга общения.

- Вакцинацией нужно охватить подростков с 15 лет, потому что мы видим сползание возрастных категорий, охватывающих болезнь, на молодой возраст от 20 до 30 лет. Дальше – подростковый возраст. И, конечно же, это дети, - говорит главный детский иммунолог региона. - Дети в силу своей активности, возможности общения, они уже могли встретиться с вирусом, и принести домой. Эта вакцинация будет полезна для всего населения в целом. Другой альтернативы нет.

С тем, что сейчас большого внимания требуют дети, согласен и Президент российского научного общества иммунологов, научный руководитель иммунологии и физиологии Уральского отделения наук, академик Валерий Черешнев .Они меньше болеют, легко передают, но переносят легче.

- Дети непривитые, это мощная площадка для того, чтобы проверить различные мутации вируса. И начинается омоложение инфекции. Растут цифры инфицированности детей. В Европе и США детей уже начали прививать. На Кубе прививают с двух лет, - говорит Валерий Черешнев.

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