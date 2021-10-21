Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 октября 2021 года

Свердловская область бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 610 новых случаев заражения коронавирусом, из которых только 128 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Волчанске, Нижнем Тагиле, Кушве, Дегтярске, Сосьве, Реже, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Верхней Тагиле, Качканаре, Камышлове, Верхотурье и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии по состоянию на 21 октября 2021 года на Среднем Урале составляет 150 751 человек, из которых 137 377 - полностью справились с вирусом. За сутки из ковидариев выписали 407 человек.

На данный момент состояние 1 012 человек оценивается врачами как тяжелое, 586 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 486 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 скончались еще 36 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 160 человек.