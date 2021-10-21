Почему в приемном покое детских больниц Екатеринбурга не тестируют на коронавирус родителей: отвечает оперштаб

Тест на коронавирус при госпитализации в детские больницы берут только у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге тест на коронавирус в приемном покое детской больницы №15 при поступлении на госпитализацию берут только у детей. На это обратила внимание читательница «КП-Екатеринбург».

- Анализ взяли только у ребенка. У меня только спросили про симптомы, но можно же переносить коронавирус и бессимптомно. При этом некоторые мамочки, лежащие в стационаре с малышами, забывают носить маски. А потом мы удивляемся, почему столько заболевших, - рассказала Светлана.

В оперштабе «КП-Екатеринбург» объяснили, что обследованию подлежат только дети, госпитализируемые в медицинские организации в соответствии с нормативными документами.

- Законные представители (родители) госпитализируются без признаков острого заболевания . В случае появления катаральных проявлений у лиц, находящихся в стационаре по уходу за ребенком, их направляют в территориальные медицинские организации оказывающие помощь взрослому населению, - рассказали в оперштабе.

Что касается масочного режима, то в оперштабе заверили, что в стационаре ГАУЗ СО «ДГБ № 15» размещены листовки с информацией об обязательном ношении масок, а сотрудники регулярно напоминают вновь поступившим родителям о соблюдении масочного режима.