В Екатеринбурге тление торфяника продолжается на площади 2,9 гектара

Тушением занимаются больше 270 человек и 103 единицы спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели продолжают тушить торфяник, который тлеет на площади 2,9 гектара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На юге Екатеринбурга продолжает действовать один крупный и два незначительных очага, - говорится в сообщении.

При этом за минувшие сутки спасатели смогли потушить три очага тления. Пожарные продолжают проводить проливку обводнение территории.

На месте работает тяжелая инженерная техника, которая прокладывает пути для пожарных машин к очагам. Кроме того, экскаваторы поднимают торф из нижних слоев для его проливки и охлаждения. Также продолжается обводнение каналов, проходящих в торфянике.

Вода на место пожара подается круглосуточно из близлежащих водоемов. Тушением занимаются больше 270 человек и 103 единицы спецтехники.

По данным на вечер 20 октября, спасатели смогли сократить площадь тления торфяника до 3,4 гектара. Продолжали действовать два крупных и четыре незначительных очага.