В Екатеринбурге Mercedes влетел в такси

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге днем, 21 октября, недалеко от дома по Кузнецова,2 столкнулись два автомобиля. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД, Mercedes въехал в машину такси, в котором ехали мужчина и женщина.

- Произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно, Mercedes при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Яндекс такси, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пассажиров такси госпитализировали в больницу. Женщине, которая сидела сзади справа, предварительно диагностировали перелом правового предплечья, мужчине, сидевшему рядом с водителем - перелом поясничного отдела позвоночника.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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