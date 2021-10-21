Свердловчанин убил коллегу в ходе ссоры из-за музыки и работы

В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже 24-летний молодой человек во время посиделок с алкоголем поссорился со своим 28-летним коллегой из-за музыки и работы. Обвиняемый убил знакомого, ударив его табуреткой. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- По версии следствия, в ночь на 18 октября 2021 года обвиняемый, а также приехавшая к нему знакомая девушка и 28-летний молодой человек распивали спиртное в квартире дома по улице Павлика Морозова в городе Реже, - говорится в сообщении.

Оба молодых человека являются жителями Алапаевска. Они арендовали квартиру в Реже на сутки, чтобы отпраздновать приезд девушки к обвиняемому. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Обвиняемому не нравилась музыка, которую включал потерпевший со своего телефона на колонке. 24-летний молодой человек настаивал, чтобы к гаджету подключили его устройство. Однако потерпевший на это не соглашался.

Позже между друзьями возник еще один конфликт. Обвиняемый увидел в телефоне пострадавшего переписку с их начальником. 28-летний молодой человек писал руководителю, что пьет вместе с коллегой в Реже. Обвиняемый незадолго до этого писал начальнику, что собирается ехать домой в Алапаевск, и эта информация выставляла его не в лучшем свете.

В результате конфликта из-за музыки и переписки с начальником обвиняемый ударил потерпевшего по голове табуреткой. У 28-летнего молодого человека была черепно-мозговая травма. Он скончался на месте.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемый был раньше судим за грабежи и причинение легкого вреда здоровью. Он отбывал наказание в Ирбите.

- О случившемся криминальном инциденте стало известно только утром 18 октября, когда мужчина, сдававший квартиру в посуточную аренду, пришел, чтобы забрать ключи у арендатора. Об обнаружении тела потерпевшего он сразу же сообщил в полицию, - объяснил Горелых.

24-летнего молодого человека обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка