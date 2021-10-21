На Урале 43-летнюю женщину нашли через неделю после ее пропажи

Женщину искали волонтеры и полиция. Фото: сообщество поискового отряда «ПРОРЫВ» «ВКонтакте»

Пропавшую неделю назад 43-летнюю Ирину Козлову нашли в больнице Екатеринбурга. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- К счастью, таинственно исчезнувшая женщина действительно обнаружена, она жива и участником никакой криминальной истории не стала, - рассказал он.

Горелых добавил, что Козлова проходит сейчас курс лечения. У женщины есть двое детей, которые ждут ее дома. Сейчас с детьми сидит ее сестра.

Информацию о пропаже Ирины Козловой опубликовал поисковый отряд «ПРОРЫВ» на своей официальной странице «ВКонтакте». Женщина пропала 14 октября 2021 года в селе Никольское Сысертского района.

На момент исчезновения на ней была черная кожаная куртка, темная обувь и серые штаны. Также у Козловой при себе была сумка. Женщину искали волонтеры и полиция.