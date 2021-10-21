Газовый «спецназ» Нижнего Тагила успешно ликвидировал «аварию»

Фото предоставлено пресс-службой "ГАЗЭКС"

Согласно легенде учений, в службу 112 позвонил житель дома №50 по улице Ломоносова и сообщил, что чувствует сильный запах газа. Информация поступила в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле. На место незамедлительно выехало профессиональное аварийно-спасательное формирование. Специалисты обнаружили утечку газа на газопроводе низкого давления, возникшую в результате коррозии. Слесарь установил бандаж на дефектный участок трубы, проверил уровень концентрации газа в колодцах, подвале, подъезде, лестничной клетке, жилых помещениях. Тем временем бригада Комплексно-эксплуатационной службы АО «ГАЗЭКС» приступила к ремонту поврежденного газопровода. По окончании работ специалисты провели повторный пуск газа. Комиссия, оценив действия всех участников тренировки, поставила оценку «хорошо».

«Цель таких учений - отработка приемов и методов устранения угроз взрывопожарной опасности в населенных пунктах, взаимодействие со спецслужбами города и нештатными формированиями по гражданской обороне компании. Проводятся они 1 раз в 3 года. Такие тренировки очень важны, они позволяют максимально отточить действия сотрудников аварийно-спасательного звена и нештатных формирований по гражданской обороне, довести, так сказать, до совершенства. Мы понимаем, что от того, насколько слаженно будут действовать газовые спасатели, зависят жизни людей. И права на ошибку у нас есть. Поэтому регулярно совершенствуем навыки специалистов Центральной аварийно-диспетчерской службы», - сказала инженер по ГО и ЧС АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Яна Смагина.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование было создано в АО «ГАЗЭКС» в 2016 году. В ПАСФ входит 12 газоспасательных взводов, в которых работает 181 человек. В 2021 году прошли обучение и выдержали экзамен 106 спасателей и 5 командиров газоспасательных взводов АО «ГАЗЭКС», которые подтвердили свой высокий статус. А в 2022 году состоится аттестация сотрудников всего аварийно-спасательного формирования.