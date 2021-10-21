В Екатеринбурге Золушка и Мадина получили срок за кражу миллиона у пенсионеров

Женщины обманом попадали в квартиры пенсионеров и обворовывали их Фото: прокуратура по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор двум женщинам-цыганкам Золушке Видак и Мадине Валеевой, похитившим у 11 пенсионеров за 11 месяцев прошлого года больше 1 миллиона рублей. В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений по чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража).

- Реализуя свой преступный умысел, злоумышленницы проникали в квартиры пенсионеров под надуманным предлогом, после чего одна отвлекала внимание, а вторая отыскивала ценное имущество или деньги в целях хищения, - рассказали в прокуратуре.

Чтобы попасть к пенсионерам домой, злоумышленницы представлялись сотрудниками соцслужбы, совершавшими обход с целью уведомления о денежной реформе, предстоящем обмене денег на купюры нового образца, повышении пенсии, получении компенсации и так далее.

Фото: прокуратура по Свердловской области

Один из случаев произошел в январе. Бабушка пустила к себе одну из обвиняемых, так как та представилась сотрудницей Пенсионного фонда России, осматривающей квартиры с целью установления необходимости ремонта в квартире. Пока злоумышленница отвлекала пенсионерку, вторая обвиняемая зашла в квартиру и стащила коробу с ювелирными украшениями.

Верх-Исетский районный суд приговорил Мадину Валееву к 5 годам лишения свободы, ее сообщницу Золушку Видак – к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Материалы в отношении еще одной неустановленной сообщницы выделены в отдельное производство.