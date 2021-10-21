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Происшествия21 октября 2021 10:34

Стало известно имя новых фигурантов дела о массовом отравлении метиловым спиртом

Следователи СК передали в суд ходатайство об аресте подозреваемого
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Анару Айвазову и его подельникам грозит до 10 лет заключения. Фото: СОЦСЕТИ

Анару Айвазову и его подельникам грозит до 10 лет заключения. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно имя третьего фигуранта дела о массовом отравлении метиловым спиртом. Помимо Надира Мамедова и Армена Аветисяна следователи просят арестовать Анара Айвазова. Кроме этого есть информация о том, что также задержан Агамир Алиев.

Число жертв отравления метиловым спиртом достигло 26 человек. Большинство - из Екатеринбурга. По версии следствия, мужчины изготавливали спиртосодержащие жидкости на дачном участке в Верх-Исетском районе. А после продавали на Ботаническом рынке.

Расследование дела находится у председателя СК Александра Бастрыкина.

- По поручению руководителя СУ СКР по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, - отмечают в СУ СК по Свердловской области.