Стало известно имя новых фигурантов дела о массовом отравлении метиловым спиртом

Анару Айвазову и его подельникам грозит до 10 лет заключения. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно имя третьего фигуранта дела о массовом отравлении метиловым спиртом. Помимо Надира Мамедова и Армена Аветисяна следователи просят арестовать Анара Айвазова. Кроме этого есть информация о том, что также задержан Агамир Алиев.

Число жертв отравления метиловым спиртом достигло 26 человек. Большинство - из Екатеринбурга. По версии следствия, мужчины изготавливали спиртосодержащие жидкости на дачном участке в Верх-Исетском районе. А после продавали на Ботаническом рынке.

Расследование дела находится у председателя СК Александра Бастрыкина.

- По поручению руководителя СУ СКР по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, - отмечают в СУ СК по Свердловской области.