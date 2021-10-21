Жительнице Екатеринбурга заплатят полмиллиона рублей после падения на скользком тротуаре

Свердловчанке сделали сложную операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники выплатят 60-летней Галине З. полмиллиона рублей после того, как она поскользнулась на тротуаре. Об этом сообщает Областной суд.

- В ноябре прошлого года екатеринбурженка Галина З. в вечернее время возвращалась домой по улице Крауля и из-за наледи на пешеходной дорожке упала, - говорится в сообщении.

Женщина обратилась в травмпункт. Ей оказали первую помощь и отправили в больницу. Екатеринбурженке сделали сложную операцию. С ноября 2020 по май 2021 года она была на амбулаторном лечении.

Свердловчанка не могла себя обслуживать и заключила договор на оказание услуг по уходу за больным. Она потратила на это 161 тысячу рублей. Также она тратила деньги на лекарства. Содержанием тротуара должно было заниматься МБУ «Верх-Исетское ДЭУ».

Галина обратилась с иском в суд. Она хотела взыскать 161 250 рублей за расходы по договору оказания услуг, 16 462 рубля за лекарства, один миллион рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей за услуги представителя.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. С МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» был взыскан материальный ущерб в размере 170 094 рублей, из них на лекарства – 8 844 рубля, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы в размере 30 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако суд согласился с решением первой инстанции и суммой компенсации.

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