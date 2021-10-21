Свердловские власти ужесточат коронавирусные меры после введение нерабочих дней Путиным

Также и. о. губернатора сообщил, что нужно усилить контроль за выполнением ранее принятых коронавирусных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности главы Свердловской обалсти Алексей Шмыков заявил о том, что нужно усилить контроль за выполнением ранее принятых коронавирусных мер. В частности необходимо обратить внимание на соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

- Мы должны принять дополнительные меры для увеличения темпов вакцинации и тестирования свердловчан, - заявил он на заседании правительства.

Также Шмыков передал поручение губернатора о необходимости проработать базу для реализации нерабочих дней. Кроме того, он высказался о необходимости реализовать меры для поддержки бизнеса в этот период. Речь идет о льготном кредитовании и единовременных грантовых выплатах на каждого работника.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Причиной для такой меры стало ухудшение ситуации с коронавирусом.

При этом отдельные регионы, где болеют и умирают от коронавируса чаще, чем в других, смогут даже увеличить увеличить срок нерабочих дней. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Свердловскую область регионом, где сложилась наиболее критическая ситуация с госпитализациями и смертностью от коронавируса.

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