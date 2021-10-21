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Здоровье21 октября 2021 10:00

Свердловские власти ужесточат коронавирусные меры после введение нерабочих дней Путиным

Также они высказались о необходимости дополнительных мер для ускорения вакцинации
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Также и. о. губернатора сообщил, что нужно усилить контроль за выполнением ранее принятых коронавирусных мер

Также и. о. губернатора сообщил, что нужно усилить контроль за выполнением ранее принятых коронавирусных мер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности главы Свердловской обалсти Алексей Шмыков заявил о том, что нужно усилить контроль за выполнением ранее принятых коронавирусных мер. В частности необходимо обратить внимание на соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

- Мы должны принять дополнительные меры для увеличения темпов вакцинации и тестирования свердловчан, - заявил он на заседании правительства.

Также Шмыков передал поручение губернатора о необходимости проработать базу для реализации нерабочих дней. Кроме того, он высказался о необходимости реализовать меры для поддержки бизнеса в этот период. Речь идет о льготном кредитовании и единовременных грантовых выплатах на каждого работника.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Причиной для такой меры стало ухудшение ситуации с коронавирусом.

При этом отдельные регионы, где болеют и умирают от коронавируса чаще, чем в других, смогут даже увеличить увеличить срок нерабочих дней. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Свердловскую область регионом, где сложилась наиболее критическая ситуация с госпитализациями и смертностью от коронавируса.

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