Где в Екатеринбурге сделать прививку от коронавируса и гриппа 21 октября

Девять пунктов вакцинации работает сегодня в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации на 21 октября 2021 года в Екатеринбурге. Горожане могут сделать в них прививку от гриппа и коронавируса - «Спутник V» - 1-й и 2-й компонент и «Спутник Лайт».

Список выездных пунктов и время их работы 21 октября:

- ТРЦ «Алатырь» - с 12:00 до 20:00;

- ТЦ «Дирижабль» - с 16:00 до 19:00;

- ТЦ «ОМЕГА» - с 14:00 до 18:00;

- ТРЦ «Академический» - с 12:00 до 18:00;

- ТРЦ «Гринвич» - с 10:00 до 18:00;

- ТЦ «МЕГА» - с 12:00 до 20:00;

- Аэропорт «Кольцово» - с 9:00 до 15:00;

- СМК «АСТРАМЕД-МС» - с 11:00 до 14:00;

- Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10:00 до 14:00.

В Свердловской области, по данным оперштаба, вакцинацию от коронавируса прошли почти 1,26 миллиона человек (40,3%), первый компонент получили около 1,37 миллиона.