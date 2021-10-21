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Происшествия21 октября 2021 9:42

В Екатеринбурге изберут меру пресечения подозреваемым в изготовлении суррогатного алкоголя

Число задержанных увеличилось до четырех, в результате отравления метанолом скончались 26 человек
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет заключения.

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет заключения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга изберут меру пресечения подозреваемым в изготовлении суррогатного алкоголя. По последним данным, число жертв достигло 26 человек. Ожидается, что следователи СКР выступят с ходатайством об аресте четырех фигурантов уголовного дела.

Ранее суд продлил срок задержания на 72 часа Надиру Мамедову и Армену Аветисяну. По версии следствия, мужчины изготавливали спиртосодержащие жидкости на дачном участке в Верх-Исетском районе. А после продавали на Ботаническом рынке.

Расследование дела находится у председателя СК Александра Бастрыкина.

- По поручению руководителя СУ СКР по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, - отмечают в СУ СК по Свердловской области.