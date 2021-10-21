В Екатеринбурге во время взрыва в котельной поврежден котел

В Екатеринбурге 21 октября, во время взрыва в котельной на Гурзуфской 40,а оказался поврежден котел. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Специалисты ведомства проводят проверку.

- В помещениях котельной на улице Гурзуфской во время растопки при переходе на резервный 4-й котел произошел хлопок, - рассказали в прокуратуре. - Предварительно, в результате повредило обмуровку котла.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, а также устанавливает, не повлияет ли он на теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. Также проверку проводит полиция.

- По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Информация не носит криминальный характер. Представители МВД вызывали специалистов компании «Энергосбыт», кому принадлежит данный объект. Полиция по данному факту проводит проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Отметим, что в ЕТК ранее опровергли информацию о взрыве, объяснив, что горожане видели задымление, которое произошло из-за опробования разных режимов горения резервного котла. Также там заверили, что котельная работает в штатном режиме и ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.

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