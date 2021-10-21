В Кольцово задержали контрабандиста, который пытался вывезти 2,3 млн рублей

По закону можно перевозить без обязательного декларирования только до 10 тысяч долларов наличными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался вывезти за границу 24,6 тысячи долларов и почти полмиллиона рублей наличными. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Пассажира, улетавшего в Фергану, остановили в зеленом коридоре зоны таможенного контроля, - говорится в сообщении.

В 2021 году это первая попытка в Кольцово контрабанды денег. Общая сумма наличных, которые пытался вывезти мужчина, составляет 2,3 миллиона рублей. Пассажир объяснил, что не знал о том, что деньги нужно было декларировать. По его словам, он совершил преступление не специально. Однако на мужчину завели уголовное дело.

По закону можно перевозить без обязательного декларирования только до 10 тысяч долларов наличными. На перевозку суммы больше этой подавать пассажирскую таможенную декларацию. Кроме того, в некоторых случаях нужно предоставлять документы, подтверждающие законность происхождения денег.

В 2018 году в Кольцово у китайского бизнесмена изъяли 10 миллионов рублей и две тысячи юаней. Вес денег составил четыре килограмма. Наличные былине задекларированы. Таможенникам китаец рассказал, что в Екатеринбург прилетел из Самары, а затем планировал улететь на родину в Харбин. Огромный капитал он вез, чтобы купить оборудование для теплиц.

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