В Екатеринбурге рабочий погиб, упав в шахту лифта

Молодой человек погиб от полученных травм Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге, на строительной площадке по улице Готвальда 24/3, в понедельник, 18 октября, 20-летний рабочий погиб, упав в шахту лифта. Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, молодой человек упал в шахту лифта и получил смертельные травмы, когда поднимал через нее строительные материалы с 15 на 17 этаж.

- Для определения точной причины смерти молодого человека проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, а также лица, ответственные за обеспечение безопасных условий труда на строящемся объекте, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, молодой человек работал на стройке по договору подряда. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По данным надзорного органа, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку, во время которой будет установлено, кто из ответственных сотрудников контролировал соблюдение техники безопасности на стройплощадке.

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