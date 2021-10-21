Что произошло за ночь в Екатеринбурге и Свердловской области

Что случилось в Екатеринбурге и Свердловской области в ночь на 21 октября 2021 года Фото: Лев ИСТОМИН

Что случилось в Екатеринбурге и Свердловской области в ночь на 21 октября 2021 года.

В Екатеринбурге в половине десятого вечера, 20 октября, произошел пожар в одной из квартир девятиэтажки по улице Бардина. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали десять человек, включая двоих детей.

Полностью потушить пожар удалось через час. Никто из жителей дома не пострадал. Такую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Продолжается тушение пожара на торфянике в южном пригороде Екатеринбурга. Площадь тления сократилась до 3,4 га. Сейчас силы пожарных сосредоточены на двух крупных и двух небольших очагах. Тушат при помощи комплекса «Шквал».

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приступили к розыску 20-летнего парня из Екатеринбурга Ивана Наумова, который пропал еще 16 августа 2021 года и больше на связь не выходил. Молодой человек может находиться в другом городе.