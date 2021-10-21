Только 2% свердловчан считают своего работодателя идеальным

Свердловчанам важна уверенность в стабильности работодателя и собственной занятости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области рассказали, каким должно быть идеальное место работы. Опрос среди свердловчан провела служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

- Мы попросили участников опроса оценить по пятибалльной шкале, насколько их последняя/нынешняя работа соответствует идеальным представлениям. Пятерку своему работодателю поставили только 2% свердловчан, четверку - 22%, тройку - 56%. Двойку поставили 10%, а единицу - 8%, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Среди факторов, которые наиболее важны для жителей региона при выборе идеального места работы, лидируют конкурентоспособная заработная плата (63%), уверенность в стабильности работодателя и собственной занятости (51%), а также возможности карьерного роста, официальное оформление, «белая» зарплата, соблюдение ТК РФ и возможность выбрать удобный график работы - гибкий, удаленный, сменный (по 49%).

Опрос также показал ,что многие уверены, что идеальная работа - это работа в дружеской атмосфере (47%), удобное местоположение офиса (46%), возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь» (44%) и интересные задачи (42%). Интересно, что активная корпоративная жизнь важна только 7% опрошенных свердловчан.