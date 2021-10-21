В Свердловской области ГИБДД призвали водителей установить зимние шины

Часто именно в период выпадения первых осадков и наступления первых заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за обещанного синоптиками мокрого снега и заморозков на дорогах ожидается гололедица. Поэтому в ГИБДД призвали водителей поторопиться с установкой зимних шин, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге и аварий.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей заменить летнюю резину на зимнюю, а также исключить резкие маневры при управлении транспортными средствами. Водителям, не имеющим опыта вождения в меняющихся погодных условиях, отказаться от управления личным транспортом, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД отмечают, что в октябре 2020 года, когда сменила погода, было зарегистрировано 158 ДТП, которые произошли, в том числе из-за несоответствия шин сезону. В этих авариях погибли 20 человек и еще 194 получили травмы.

Кроме того, часто именно в период выпадения первых осадков и наступления первых заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП, а, следовательно, и становятся причиной огромных пробок. Поэтому уже сейчас в ГИБДД рекомендуют сменить стиль вождения на более аккуратный, исключающий резкие маневры и торможения.