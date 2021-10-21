В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировали 10 человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 21 октября, в девятиэтажном доме на улице Академика Бардина произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на восьмом этаже. Из-за возгорания по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировали 10 человек, в том числе 2 детей.

- В 21:32 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказли в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил домашнее имущество хозяев квартиры. Спустя 22 минуты пожарные локализовали огонь, еще через минуту ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 22:39. О пострадавших не сообщается.

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