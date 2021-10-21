В Екатеринбурге волонтеры начали поиск 20-летнего парня, пропавшего в августе

С 16 августа Иван не выходит на связь Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск 20-летнего Наумова Ивана, пропавшего еще 16 августа. Больше двух месяцев о его местонахождении ничего неизвестно.

В ориентировке на поиск указано, что Иван может находиться в другом городе.

Приметы Ивана:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите инфоргу поиска Наталье 89022749500 или по телефонам указанным в ориентировке.

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