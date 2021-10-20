Главные события Екатеринбурга за 20 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти региона готовятся принять решение о введении выходной недели либо с 23 октября, либо с 30 октября. Такое право главам субъектов Федерации дал президент Владимир Путин.

Причиной такого решения федерального руководства страны стала критическая ситуация с коронавирусом в регионах. В Свердловской области ежедневно фиксируют почти по 600 случаев заражения коронавирусом в день. При этом, врачи скорой медицинской помощи продолжают увольняться. О причинах этого на условиях анонимности рассказал «КП» один из медиков.

В Березовском огромная собака атаковала беременную женщину, которая сначала обратилась к врачам, а затем отправилась в полицию и написала заявление. Хозяин пса известен, но сам он пока никак не реагирует на ситуацию.

Также в Екатеринбурге суд вынес приговор Андрею Кукушкину, который в марте этого года убил собственного сына, который достал его своим поведением. Трагедия произошла в одного из пятиэтажек по улице Победы.

- Сын либо поздним вечером, либо ночью заходил к отцу, при этом шумел, будил, периодически требуя денег. В этот вечер также сын зашел в квартиру к отцу и стал требовать деньги, - объясняют обстоятельства трагедии в областной прокуратуре.