В Свердловской области силовики изъяли 10 тонн контрафактного алкоголя

По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области силовики изъяли больше 10 тонн контрафактного алкоголя после десятков случаев отправления метиловым спиртом, по делу задержаны еще два фигуранта. Об этом пишет ТАСС-Урал со ссылкой на собственный источник. Известно, что с начала октября 26 человек скончались из-за употребления «паленого» алкоголя.

- Ранее стало известно о смерти еще четырех человек в Екатеринбурге и троих - Белоярском районе. Новые случаи не связаны с продажей контрафакта на Ботаническом рынке, - заявил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Напомним, в минувшие выходные появилась информация, что в Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.