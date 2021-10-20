В Свердловской области вакцинацию прошло 40.3% взрослого населения

Свердловские медики вышли на 15 тысяч вакцинированных от COVID-19 в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по состоянию на 20 октября удалось вакцинировать 40,3% взрослого населения. Больше половины привитых за последние сутки являются жителями уральской столицы. Всего в регионе вакцинацию прошли почти 1,26 миллиона человек, а первый компонент получили около 1,37 миллиона.

- Свердловские медики вышли на 15 тысяч вакцинированных от COVID-19 в сутки. Еще более 2,3 тысячи начали ревакцинацию, сделав первую инъекцию двухкомпонентной вакцины или прививку однокомпонентным препаратом, - уточнили в оперштабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

Напомним, следующий месяц в России начнется с нерабочей недели. Такое решение сегодня, 20 октября, принял президент Владимир Путин. Причиной тому - ухудшение ситуации с коронавирусом. При этом отдельные регионы, где болеют и умирают от коронавируса чаще, чем в других, смогут даже увеличить срок нерабочих дней