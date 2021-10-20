Спасателям удалось сократить площадь тления торфяников под Екатеринбургом до 3.4 гектара

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасателям, которые тушат торфяник в пригороде Екатеринбурга, удалось сократить площадь тления до 3.4 гектара. В настоящее время усилия группировки сосредоточены на тушении оставшихся двух крупных и четырех незначительных очагов тления. Пожарные беспрестанно проводят обводнение очагов тления с подачей воды от естественных водоисточников комплексом «Шквал».

- Прокладываются дополнительные магистральные линии для подачи воды ко всем очагам тления. Протушивание отдельных очагов проводится с помощью специальных торфяных стволов, позволяющих подавать воду в толщу тлеющего торфа, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также торфяники тушат с помощью тяжелой техники: экскаваторами выкапываются траншеи, куда подается вода для ликвидации тления на глубине. Сейчас на месте работают 271 человек и 113 единиц техники.