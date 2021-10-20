В Екатеринбурге начался суд над лихачом, устроившим массовую аварию у Оперного театра

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге начался суд над 33-летним Сергеем Суворовым, который устроил массовую аварию у Оперного театра в мае этого года. Дело уральского лихача будет рассматривать Октябрьский районный суд. Первое заседание прошло 20 октября, соответствующая информация появилась в картотеке ведомства.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя, который в момент ДТП был пьян. Он проходит по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

ДТП произошло вечером 11 мая. Тогда водитель за рулем Seat Leon вылетел на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry.

- Удар был такой силы, что иномарку отбросило на тротуар и стоящих на нем пешеходов. Пострадали 32-летний мужчина, семилетний ребенок и три женщины 79, 68 и 34 лет, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 11 ноября.