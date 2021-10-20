Жителя уральского поселка осудили за убийство своего товарища во время застолья

Мужчину признали виновным по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

60-летнего жителя уральского поселка Верхнее Дуброво отправят в колонию за убийство своего 63-летнего товарища во время алкогольного застолья. Следователи установили, что инцидент произошел в ночь на 18 апреля этого года в доме на улице Советской. В какой-то момент между мужчинами разгорелась ссора, которая и привела к печальным последствиям.

- В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подсудимый вооружился острым предметом и причинил им несколько ударов своему оппоненту в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье «Убийство». Собранных доказательств суду оказалось достаточно, что приговорить его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.