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Общество20 октября 2021 18:16

Концерт певицы Zivert в Нижнем Тагиле перенесли на другую дату из-за пандемии

Выступление было запланировано на 29 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Новую дату концерта организаторы пока не назначили

Новую дату концерта организаторы пока не назначили

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса перенесли концерт певицы Zivert, выступление было запланировано на 29 октября в ЛДС «В.К Сотникова». Новую дату концерта организаторы пока не назначили.

- Билеты остаются действительными. В случае отмены концерта они могут быть возвращены на основании письменного заявления, направленного в кассу оператора: заявления принимаются исключительно в электронном виде - через сайт или электронную почту, - сообщается в официальной группе певицы в социальных сетях.

Кроме того, билет можно обменять на ваучер, который будет действителен на любой концерт в вашем городе, который продается этим же билетным оператором. Помимо Нижнего Тагила концерты оказались перенесены на новые даты в Самаре, Оренбурге, Стерлитамаке, Альметьевске, Пензе, Кургане, Омске, Смоленске и Твери.