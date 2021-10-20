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Общество20 октября 2021 17:49

В союзе промышленников прокомментировали введение нерабочих дней в Свердловской области

По словам руководства, эта мера является вынужденной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Негативные последствия от введения нерабочих дней для ряда отраслей точно будут

Негативные последствия от введения нерабочих дней для ряда отраслей точно будут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей прокомментировали введение нерабочих дней в регионе из-за пандемии коронавируса.

- Видим по динамике роста заболеваемости, что введение нерабочих дней – это вынужденная мера, она востребована, негативные последствия для ряда отраслей точно будут, однако власть это учитывает, - сообщил «КП-Екатеринбург» первый Вице-президент СОСПП Александр Породнов.

По его словам, власти учитывают опыт 2020 и начало 2021 года и должны смягчить последствия нерабочих дней. При этом Александр Породнов напомнил, что важным решением остается коллективная вакцинация, и от всеобщего иммунитета зависит то, насколько быстро все вернется в норму и продолжительность вынужденных локдаунов.