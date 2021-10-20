Инспекторы ДПС помогли потушить пожар в уральском поселке Тугулым

Полицейские стали носить воду из колодца, чтобы не допустить распространение пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские инспекторы ДПС помогли потушить пожар, который разгорелся в частном секторе поселка Тугулым. Известно, что старший лейтенант Максим Рыжков и лейтенант Илья Воронов находились на дежурстве и патрулировали территорию, когда около пяти часов утра заметили возгорание.

- Экипаж ГИБДД незамедлительно поспешил к месту происшествия, по пути сообщив о происшествии в дежурную часть и вызвав пожарную службу. Подъехав к очагу пламени, автоинспекторы приняли меры по тушению огня - взяли у местных жителей ведра, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

После этого полицейские стали носить воду из колодца, чтобы не допустить распространение пожара. Благодаря их оперативным действиям, серьезных последствий пожара удалось избежать. Люди не пострадали, причина возгорания выясняется.