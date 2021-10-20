На улицах Екатеринбурга проходит обкатку новый низкопольный троллейбус

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на обкатку вышел современный низкопольный троллейбус. Планируется, что в критической ситуации машина может оторваться от проводов и проехать в автономном режиме до 40 километров, а аккумуляторы можно зарядить до 100% всего за полчаса.

- Обновленная машина оснащена системой кондиционирования салона и кабины водителя, системой подсчета пассажиров и валидаторами, а также розетками с USB-портом и возможностью подключения к интернету через Wi-Fi, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что новую технику можно использовать как от 40 градусов тепла, так и до аналогичной минусовой температуры. Современный транспорт выйдет на маршрут с 1 ноября пассажиры маршрута № 1 «Химмаш – Железнодорожный вокзал». За месяц специалисты подведут первые итоги эксплуатации и примут решение о дальнейшей работе новинки на улицах уральской столицы.