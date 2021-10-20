За прошедшие выходные жители Верхней Пышмы подарили мошенникам 1,4 млн рублей

Полиция отмечает, что самой распространенной схемой является телефонное мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме за минувшие выходные местные жители подарили мошенникам больше 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Сотрудниками полиции возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество), - говорится в сообщении.

В выходные в полицию обратилась 76-летняя женщина. Она месяц общалась с лжесотрудником «Совкомбанка». Он сообщил пенсионерке, что неизвестные пытаются продать ее имущество. Злоумышленник сказал, что женщина должна выпонять его инструкции, чтобы сохранить недвижимость.

Лжесотрудники банка требовали, чтобы пожилая женщина оформила кредит. Пенсионерка поехала в Екатеринбург и взяла займ на 530 тысяч рублей под залог квартиры. Деньги она перевела на банковский счет якобы для закрытия ранее оформленного кредита. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.

Когда в октябре 2021 года пенсионерке пришло уведомление о внесение платежа за кредит, она поняла, что ее обманули. Стражи порядка проводят расследование по этому делу.

Полиция отмечает, что самой распространенной схемой является телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят гражданам днем и представляются сотрудниками службы безопасности банков или силовиками.

Лжесотрудники рассказывают, что в отношении граждан пытаются совершить мошеннические действия. Затем они просят перевести деньги на «безопасные» счета.

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