В Асбесте мужчина забил насмерть своего друга металлической ножкой от стула

Осужденный проведет восемь лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 34-летний неработающий мужчина забил насмерть ножкой от стула своего знакомого. Это произошло в поселке Ново-Окунево города Асбеста, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В начале января 2021 года осужденный пил алкоголь со своим 49-летним знакомым у себя в гараже. Между друзьями произошел конфликт. Мужчина взял металлическую ножку от стула избил ей собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- После случившегося, намереваясь избежать привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник погрузил тело погибшего в мотоблок и вывез его к Рефтинскому водохранилищу на расстояние около 10 километров от места преступления, - рассказал Шульга.

Осужденный спрятал труп в снегу на побережье. Так как потерпевший жил один, его исчезновение родственники заметили не сразу. После обращения в полицию, стражи порядка начали поиски. Полицейские вышли на осужденного как на человека, который часто общался с пропавшим.

Мужчина сознался в преступлении в ходе общения с правоохранителями. Вместе с осужденным стражи порядка осмотрели побережье водохранилища и нашли тело пострадавшего. Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

- Ныне осужденный гражданин и потерпевший были давно знакомы, и объединяло их не только дружеское общение, но и совместный рыбный промысел. Оба они являлись заядлыми рыбаками и нередко совместно добывали рыбу, которую продавали, чем зарабатывали себе на жизнь, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что именно рыбалка стала причиной конфликта. Потерпевший высказал другу претензию, что тот забирает большую часть денег от продажи рыбы себе.

Суд признал 34-летнего мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к восьми годам в колонии строгого режима.

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