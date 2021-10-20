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Общество20 октября 2021 15:23

В Екатеринбурге 44% жителей поддерживают введение нерабочих дней

Женщины поддерживают эту идею активнее мужчин
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Также за нерабочие дни чаще выступают россияне до 34 лет

Также за нерабочие дни чаще выступают россияне до 34 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44% горожан поддерживают введение нерабочих оплачиваемых дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

В Уфе и Челябинске такое предложение поддерживают 43% жителей. В Краснодаре нерабочие дни хотят 63% горожан, в Омске – 62%, а в Волгограде – 60%.

При этом в целом по России предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях поддерживают 56% жителей. Женщинам нравится эта идея больше чем мужчинам – 60% против 51%. Также за эту меру чаще выступают россияне до 34 лет.

В основу исследования лег опрос, который проводился по всей России с 19 по 20 октября 2021 года. Он проходил в 389 населенных пунктах среди работающих граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1 600 респондентов.

Ранее Голикова назвала Свердловскую область регионом, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью от коронавируса. По данным на 20 октября 2021 года, общее количество зараженных в области достигло 150 105. С начала пандемии от инфекции в регионе скончались 7 124 человека.