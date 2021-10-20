В Екатеринбурге оператора интернет-магазина наркотиков приговорили к 10,5 годам тюрьмы

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор 22-летнему уроженцу Красноярского края Василию Каханчику, который был оператором и оптовым курьером в интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Каханчик был активным членом преступной группировки, которая занималась сбытом запрещенных веществ с июня по ноябрь 2020 года. 6 ноября прошлого года осужденный получил от неустановленного оператора нелегального интернет-магазина координаты тайника с крупной партией наркотиков. Он забрал 980 грамм вещества и расфасовал его на мелкие партии. Товар он хранил у себя дома.

- 13 ноября 2020 года злоумышленник отправился в лесной массив за новой партией наркотиков, где извлек из «тайника» почти полкилограмма синтетических наркотиков, - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Каханчика. В ходе личного досмотра и в его квартире они изъяли больше килограмма «синтетики».

Суд признал молодого человека виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере). Его приговорили к 10 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка