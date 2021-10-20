В Свердловской области за сезон клещи покусали больше 34 тысяч человек

Клещи покусали на 9% больше свердловчан, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора подвели предварительные итоги сезона передачи клещевых инфекций, который в нашем регионе начался в марте, когда был зарегистрирован первый случай укуса. По данным санврачей, с марта 2021 года клещи покусали 34 314 человек, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 11,1% выше среднемноголетних данных.

- Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрирован 6 421 случай присасывания клещей (18,7% от общего количества пострадавших),что на 19% ниже аналогичного периода 2020 года (7 228 случаев), на 5% превышает среднемноголетний уровень (5 599 случаев),- рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди тех, кого укусили опасные членистоногие, клещевой вирусный энцефалит подтвержден у 83 свердловчан, что в 1,9 раза выше уровня прошлого года. Случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете области, при этом более трети заболевших (38% случаев) - среди жителей Екатеринбурга. Клещевой боррелиоз зарегистрирован у 328 свердловчан, что на 9% выше прошлого года и на 13% ниже среднемноголетних уровней заболеваемости.