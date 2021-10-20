Детскую больницу с тараканами в Нижнем Тагиле хотят отремонтировать

Помещения больницы требуют ремонта. Фото: предоставлено героиней публикации

На этой неделе жительница Нижнего Тагила Анна, которая лежит в детской городской больнице №2 на Карла Либкнехта, 35, рассказала об условиях пребывания в медицинском учреждении.

Помещения медицинского учреждения, по словам пациентки, требуют ремонта, а по полу бегают тараканы. Из-за этого тем, кто лежит в палате, приходится спать с включенным светом.

- Нехватка лекарств, койко-мест, когда бушует эпидемии пневмонии и бронхита, детей пачками привозят в больницу. Из пяти больных кладут одного, мест нет. Зато все борются с ковидом. Здесь можно снимать фильм ужасов, - рассказала Анна «КП-Екатеринбург».

Женщина планирует направить жалобе в городскую прокуратуру.

По полу больницы бегают тараканы. Фото: предоставлено героиней публикации

Ситуация «КП-Екатеринбург» прокомментировал председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

- Был в этой больнице два месяца назад, как раз обсуждал с главным врачом вопрос необходимости проведения ремонта. Ремонт там необходим большей частью косметический, есть необходимость и кровлю отремонтировать, но, прежде всего, помещения трех отделений. Одним словом: там нужно наводить порядок, - рассказывает Вячеслав Погудин. – С региональным Минздравом этот вопрос предварительно уже обсуждался. Проектно-сметная документация с государственной экспертизой уже имеется.

По словам депутата, сейчас, в период формирования бюджета, есть возможность решить этот вопрос, и добиться выделения средств на проведение ремонта.

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